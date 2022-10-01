KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK İÇİN DRONLU ARAMA - Son Dakika
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KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK İÇİN DRONLU ARAMA

01.10.2022 10:40

ŞANLIURFA'da, kayıp üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan (21) 3 gündür haber alınamazken, jandarma ise bölgede dronla arama yapıyor.

ŞANLIURFA'da, kayıp üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan (21) 3 gündür haber alınamazken, jandarma ise bölgede dronla arama yapıyor.

Siverek ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ömer Faruk Fırat, 3 gün önce gece arkadaşlarıyla görüşmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Ömer Faruk'un ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, dronla da arama- tarama çalışmaları yürütürken, Ömer Faruk'un yakınları ise mısır tarlalarında arama yapıyor.

'HİÇBİR İZ YOK'

Ömer Faruk'un annesi Emine Fırat, şu ana kadar hiçbir ize rastlamadıklarını söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Fırat, "Oğlum gece saatlerinde dışarı çıktı. Biz de arkadaşlarıyla görüşeceğini düşündük. Dışarı çıktı ve bir daha dönmedi, gelmeyince merak ettik ve her yerde aramaya başladık. Hiçbir ize rastlayamadık. 3 gündür gözüme uyku girmedi. Oğlumun bulunması için devletten yardım istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK İÇİN DRONLU ARAMA - Son Dakika

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