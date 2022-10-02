KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

02.10.2022 12:53

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'ın (21) baraj kıyısına vurulmuş cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'ın (21) baraj kıyısına vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Kırkpınar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Ömer Faruk Fırat, 4 gün önce arkadaşlarıyla görüşmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Ömer Faruk'un ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma dron ile arama-tarama çalışması yürütürken, Ömer Faruk'un ailesi de tarlalarda gece-gündüz arama yaptı.

ÇOBANLAR FARK ETTİ

Ömer Faruk'un evine 10 kilometre uzaklıktaki Hacıhıdır Baraj Gölü yakınlarında hayvan otlatan çobanlar ise kıyıda hareketsiz yatan birini görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Ömer Faruk Fırat olduğunu tespit etti. Cansız beden, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYIP ÜNİVERSİTELİ ÖMER FARUK'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

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