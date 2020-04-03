Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 18'inci gününde de devam etti.

Van, Samsun ve Diyarbakır'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ankara'dan gelen JÖAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen SAK, Elazığ, Rize ve Ordu Emniyet Müdürlüklerine bağlı SAK timleri ile AFAD, emniyet ve jandarma ile AFAD gönüllülerinin yer aldığı ekipte Munzur Çayı'da çalışmalar yoğunlaştırıldı. Botlarla yapılan arama çalışmalarının yanı sıra çayın belli noktalarına beton bloklar konuldu, bazı bölümleri de demir mazgallarla kapatıldı. Ekipler yapılan çalışmalarla birlikte çayı her bölgesini aramayı sürdürdü.