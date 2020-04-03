Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.



17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 18'inci gününde de devam etti. Van, Samsun ve Diyarbakır'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ankara'dan gelen JÖAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen SAK, Elazığ, Rize ve Ordu Emniyet Müdürlüklerine bağlı SAK timleri ile AFAD, emniyet, jandarma ve AFAD gönüllülerinin yer aldığı ekip çalışmalarını Munzur Çayı'nda yoğunlaştırdı. Botlarla yapılan arama çalışmalarının yanı sıra çayın belli noktalarına beton bloklar konuldu, bazı bölümleri de demir mazgallarla kapatıldı. - TUNCELİ