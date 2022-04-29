Kayıp yabancının katili yurttaşı çıktı - Son Dakika
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Kayıp yabancının katili yurttaşı çıktı

29.04.2022 10:14
Kayıp yabancının katili yurttaşı çıktı

Denizli'de kayıp olan yabancı uyruklu kişinin cesedine ulaşılması ardından aynı iş yerinde çalıştığı katil zanlısı olan yurttaşı Yozgat'ta yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de kayıp olan yabancı uyruklu kişinin cesedine ulaşılması ardından aynı iş yerinde çalıştığı katil zanlısı olan yurttaşı Yozgat'ta yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kişinin bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Cesede ulaşılması ardından yapılan araştırmalarda iş yerindeki arkadaşlarının ve yakınlarının ifadesi alındı. Ardından ekipler aynı uyruktan olan kişinin öldürebileceği ihtimalini değerlendirdi. Beraber iş yerinde çalıştıklarını tespit eden ekipler şüphelinin Yozgat'a gittiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Yozgat'ta yapılan operasyon sonucunda yakalanarak Denizli'ye getirildi.

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Güvenlik güçleri, Denizli, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp yabancının katili yurttaşı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp yabancının katili yurttaşı çıktı - Son Dakika
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