Cumartesi Anneleri'nin Yargılandığı Davanın Duruşması 3 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika
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Cumartesi Anneleri'nin Yargılandığı Davanın Duruşması 3 Şubat'a Ertelendi

21.09.2022 16:56

Kayıp yakınlarını bulmak için Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nden 46’sının yargılandığı davanın duruşması 3 Şubat'a ertelendi.

GAYE ŞEYMA CAN

Kayıp yakınlarını bulmak için Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nden 46'sının yargılandığı davanın duruşması 3 Şubat'a ertelendi.

Cumartesi Anneleri, 23 Ağustos 2018'de, eylemlerinin 700'üncü haftasında polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Müdahalede gözaltına alınan 46 kişi hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açılmıştı. Sanıkların 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davaya, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Davanın bugün yapılan beşinci duruşmasına, bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile Amerikan ve Alman konsolosluklarından temsilciler de izledi.

Sanıklar ve avukatları, duruşma öncesinde adliye önünde polis müdahalesiyle karşılaştıklarını, bazı sanık ve avukatların gözaltına alındığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını belirterek süre istedi. Adliye önünde yaşananların duruşmayı ilgilendirmediğini söyleyen hakime avukatlar tepki gösterdi. Sanık avukatlarından biri, yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

DURUŞMA 3 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Duruşma savcısı, dosyadaki eksik savunmaların tamamlanmasını talep etti. Mahkeme, savunma yapmamış olan sanıklara bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine karar verdi. Adliye önünde yaşananlar için polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini değerlendiren mahkeme, tarafların Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti ve duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.

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Kaynak: ANKA

Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri'nin Yargılandığı Davanın Duruşması 3 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri'nin Yargılandığı Davanın Duruşması 3 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika
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