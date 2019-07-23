Son Dakika Haberleri: Kayıp yarış atını parçalanmış halde bulan sahibi: "bunu yapan hayvan olamaz"
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Kayıp yarış atını parçalanmış halde bulan sahibi: "bunu yapan hayvan olamaz"

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İngiliz Yarış Atı'nı parçalanmış halde bulan at tutkunu Harun Ak: "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek atın sadece kemik ve kaburgalarının kaldığını söyledi.

Kayıp yarış atını parçalanmış halde bulan sahibi:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İngiliz Yarış Atı'nı parçalanmış halde bulan at tutkunu Harun Ak: "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek atın sadece kemik ve kaburgalarının kaldığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kuşbahçe Mevki'i'nde ormanlık alanda kesilmiş olarak at bulundu. Atın sadece kafasının ve kaburgalarının kaldığı görüntü karşısında şok olan atın sahibi Harun Ak; "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek duruma isyan etti. Atın kim veya kimler tarafından kesildiği henüz netlik kazanmazsın olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız atın sahibi Harun Ak, üzüntülü olduğunu belirterek, yorum yapmadı. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
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