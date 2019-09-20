Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra ormanda bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra ormanda bulundu

1 saat önce

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dün sabah evinden çıkıp, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Sadık Elmacı (75), 12 saat sonra, ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu.

Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra ormanda bulundu, System.String[]

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dün sabah evinden çıkıp, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Sadık Elmacı (75), 12 saat sonra, ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren Elmacı, kontrol için hastaneye götürüldü.

İskilip'e bağlı Kurusaray köyünde, dün saat 10.00 sıralarında evden çıkan Sadık Elmacı, akşam olmasına rağmen dönmedi. Ailesi ulaşamadığı Elmacı için jandarmaya haber verdi. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Elmacı, yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu 22.00 sıralarında, evin yakınındaki ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren ve kontrol için İskilip Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadık Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İskilip, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı
Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra ormanda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]