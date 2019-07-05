Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam 22 saat sonra ormanda bulundu
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Kayıp yaşlı adam 22 saat sonra ormanda bulundu

1 saat önce

GİRESUN merkeze bağlı Seyit köyünde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan alzheimer hastası İbrahim Yılmaz (85), 22 saat sonra ormanda bir ağacın altında bulundu.

Kayıp yaşlı adam 22 saat sonra ormanda bulundu, System.String[]
GİRESUN merkeze bağlı Seyit köyünde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan alzheimer hastası İbrahim Yılmaz (85), 22 saat sonra ormanda bir ağacın altında bulundu. Geceyi ormanda geçiren Yılmaz, tedaviye alındı.
Seyit köyünde dün öğlende evinden ayrılan alzheimer hastası İbrahim Yılmaz, geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen  AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile köylülerin katılımı ile arama çalışması başlattı. Yaşlı adam, bu sabah saatlerinde, kaybolduktan 22 saat sonra ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu. Geceyi ormanda geçiren bitkin haldeki Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
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