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Kayıp yaşlı adam denizde aranıyor

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, en son denize girerken görülen 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol'u arama çalışmaları denizde devam ediyor.

Kayıp yaşlı adam denizde aranıyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, en son denize girerken görülen 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol'u arama çalışmaları denizde devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de ikamet eden 80 yaşındaki Hayrullah Çolakkol, 9 Eylül Pazartesi günü Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi önünde denize girdi. Denize giren yaşlı adam o saatten sonra evine dönmeyince, ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı adamın Uslu sitesi plajında denize girdiği ve elbiselerinin de bölgede bulunduğu öğrenildi. Çolakkol'un denize girip bir daha çıkmadığı şüphesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların Uslu Sitesi açıklarında arama çalışmalarına başladı.


Öte yandan ise şahsın denizden çıkma ve geldi yeri unutma ihtimaline karşı ailesi kayıp şahsı gören ve duyanların emniyet ve jandarmaya haber vermeleri de istedi.


Kayıp olan Hayrullah Çolakkol, 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı meclis üyesi adayı olan ve aynı zamanda ilçede esnaflık yapan Yaşar Çolakkol'un babası olduğu öğrenildi. - AYDIN

Eylül, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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