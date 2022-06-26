Kaza, Tavas ilçesi Garip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisine ait traktörüyle evden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız, bir daha geri dönmedi. Parmaksız'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, günlerce Parmaksız'ın izine rastlayamadı.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu - Son Dakika

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