Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu

26.06.2022 10:52
Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız, dereye devrilen traktörün altında ölü bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız, dereye devrilen traktörün altında ölü bulundu.

Kaza, Tavas ilçesi Garip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisine ait traktörüyle evden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız, bir daha geri dönmedi. Parmaksız'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, günlerce Parmaksız'ın izine rastlayamadı.

Devrilen traktörün altına ölü bulundu

Arama çalışmaları sürerken maden ocağı yakınında olan dere kenarında ters yatmış vaziyette duran traktör görüldü. Ekiplerin yardımıyla kaldırılan traktörün altında Parmaksız'ın cesedi bulundu. Parmaksız'ın cenazesi Olay Yeri Ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu - Son Dakika

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