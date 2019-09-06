Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı
1 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 22 Ağustos'ta kaybolan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, Ankara'dan getirilen polis kadavra köpeği "Eva" ile arandı.
AFAD ve polis ekiplerinin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.
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