Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 22 Ağustos'ta kaybolan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, Ankara'dan getirilen polis kadavra köpeği "Eva" ile arandı.

AFAD ve polis ekiplerinin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Niksar, Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü Beyoğlu'nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]