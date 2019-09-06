Kayıp yaşlı adam kadavra köpeği ile arandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gün önce kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 22 Ağustos'ta kaybolan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, Ankara'dan getirilen polis kadavra köpeği "Eva" ile arandı.

AFAD ve polis ekiplerinin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.