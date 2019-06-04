Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
49 dakika önce
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cesedi bulundu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
'in Bozyazı
ilçesinde kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çopurlu Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Çınar
(75) sabah evinden "gezip geleceğim" diyerek çıktı. Akşam olunca eve gelmeyen Hasan Ali Çınar'ı merak eden yakınları, onu aramaya başladı. Yaşlı adamın kaybolduğu haberinin duyulması üzerine mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Çınar'ın cansız bedeni, seraların arasında bulundu.
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çınar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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