Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Rayim Burhan (72), Gemlik Gencali Mahallesinde tarlada ölü bulundu.



Gece saatlerinden sonra haber alınamayan Rayim Burhan ile alakalı ailesi polis İhbar hattına kayıp ihbarında bulunmuştu. Sabah saatlerinde, Gencali Mahallesinde zeytin toplamak için tarlaya giden vatandaşlar, Rayim Burhan'ın cesedi ile karşılaştı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldılar. Gemlik Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burhan'ın cesedi incelemelerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burhan'ın olay yerine geldiği 16 LHK 91 plakalı araç da, emniyet otoparkına çekildi. - BURSA