Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu
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Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu

15 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Dereköy'de, perşembe gününden beri kayıp olarak aranan Necati Efe'nin (90) 5 kilometre uzaklıktaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Dereköy'de, perşembe gününden beri kayıp olarak aranan Necati Efe'nin (90) 5 kilometre uzaklıktaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Biga'ya bağlı Dereköy'de, 26 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde kaybolan Necati Efe için jandarma ve AFAD ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanda, İncirli Dere mevkisinde, Efe'nin cansız bedenini buldu. Efe'nin cesedi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden taşınarak, ilçedeki devlet hastanesinin morguna götürüldü. Necati Efe'nin cansız bedeni, daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dereköy, AFAD, Biga, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
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