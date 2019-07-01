Kayıp yaşlı adam termal kamerayla bulundu
13 dakika önce
Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde Alzheimer hastası 84 yaşındaki Hüseyin Kasın saat 18.00 sularında çocuklarıyla birlikte serada çalıştıktan sonra eve gitmek için ayrıldı. Yaşlı adamın eve dönmemesi nedeniyle yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 4 jandarma asayiş timi, 1 Kobra unsuru, 1 JÖH timi ve 2 termal özellikli drone ile arama yapıldı. Termal
özellikli drone ile gidebileceği güzergahlara bakılarak yapılan kontrolde yaşlı adam sabaha karşı 05.00 saatlerinde evinden 1 kilometre uzaktaki seralık alanda uyurken bulundu. Yaşlı adam ailesine kavuşurken yakınları büyük sevinç yaşadı. - TOKAT
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