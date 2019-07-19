Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adamdan iz yok
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Kayıp yaşlı adamdan iz yok

1 saat önce

Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası için ekipler seferber oldu.

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Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası için ekipler seferber oldu. 6 gündür 60 kişilik ekip tarafından aranan kayıp adamın izine rastlanmadı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar günü alzheimer hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzheimer hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi'ne gelerek dört bir koldan arama çalışmasına başladı.

6 gündür jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için aramadık yer bırakmadı. Ancak Remzi Çitil'in izine rastlanmadı. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sonlandırdı. - BURSA
Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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