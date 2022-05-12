Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

12.05.2022 20:23
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinden 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinden 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Eraslan (77) öğle saatlerinde evinden çıkarak arazisine gitti. Yaşlı adamdan bir süre sonra haber alamayan yakınları aramaya başladı. Bir süre önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Eraslan'ı bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında yaşlı adamı ekipler köyden 3 kilometre uzakta Hayat Deresi mevkiinde buldu. Ayağı kayarak çalılıkların arasına düştüğü tespit edilen yaşlı adam, bulunduğu yerden jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Eraslan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Eraslan, çalılara takılarak düştüğünü ve ayağa kalkamadığını belirterek, "Araziye dolaşmaya gitmiştim, bildiğimiz yerler. Çalılıklara takılıp düştüm, ayağa kalkamadım. Bir daha oraya tek başıma gitmeyeceğim. Jandarma buldu beni, başımızdan eksik etmesin. Devletimizden Allah razı olsun. Her konuda devlet yanımızda" dedi.

Seher Eraslan ise kocası evden çıktıktan bir süre sonra haber alamadıklarını, köyde bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında eşinin bulunduğunu belirten Eraslan, ekiplere teşekkür etti.

Yaşlı adamın üvey oğlu Halil Koç Han, babasını aramalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini kaydetti. Jandarma ile arama yaparken babasının sesini duyarak bulduklarını belirten Han, "Babam jandarma sayesinde bulunduğu yerden çıkabildi. Tek başımıza çıkaramazdık. Çamurlu bir yerdi" diye konuştu. - TOKAT

Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

YORUMLAR
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Tokat'ta 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü Tokat'ta 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü

Mehmet Eraslan, Reşadiye, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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