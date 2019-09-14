Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu
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Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu

45 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.

Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.


Güzelyurt köyünde ikamet eden Cemal Manay'ın (79), 12 Eylül akşamı eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucunda, Manay'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince ormanlık alandaki bir uçurumun kenarında bulundu.


Yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü belirlenen Manay'ın cesedi, AFAD, jandarma ve köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Güzelyurt, Kütahya, Simav, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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