Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli - Son Dakika

Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli

7 saat önce

DENİZLİ'de 14 Şubat'tan bu yana kayıp olan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan'ı (75) arama çalışmaları devam ederken, oğlu Adem Bakan, "Sokak sokak gezerek babamı arıyoruz.

Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli, System.String[]

DENİZLİ'de 14 Şubat'tan bu yana kayıp olan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan'ı (75) arama çalışmaları devam ederken, oğlu Adem Bakan, "Sokak sokak gezerek babamı arıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz" dedi.

Merkezefendi'nin İlbade Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Muharrem Bakan, 14 Şubat sabahı kağıt toplamak için evden çıktı. Emekli olmasına rağmen kağıt toplayıcılığı yapan Bakan, akşam eve dönmedi. Yakınları, yaşlı adamı aramalarına rağmen bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, Bakan'ı arama çalışması başlattı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, Bakan'ın son olarak 3. Sanayi Sitesi'nde görüldüğünü belirldi. Görüntülerde, Bakan'ın el arabasıyla topladığı kağıtları taşıdığı yer alıyor.

Yaşlı adamın oğlu Adem Bakan, yakınlarıyla birlikte babasını aradıklarını belirterek, görenlerin polise bildirmesini istedi. Adem Bakan, "Babam sabah kağıt toplamaya çıkmış. Gece eve dönmedi. Gün boyu topladığı kağıtları 3'üncü Sanayi Sitesi'ne götürmüş. Kendisinden bir haber alamadık. Okur yazar olmadığı için telefonu da yoktu. Böyle bir şeyin başımıza geleceği aklıma gelmezdi. Polis ekipleri de babamı bulabilmek için çok çabalıyor. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Hafıza kaybı yaşamasından da korkuyoruz. Biz kamera görüntülerini izleyerek, cadde ve sokaklarda babamı aramayı sürdüreceğiz. Babamı görenlerin polisi aramalarını rica ediyoruz" dedi.


Merkezefendi, 14 şubat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu
Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı Esenyurt'ta AVM'de dehşet

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]