Kayıp yaşlı kadın 2 saat sonra bulundu - Son Dakika

Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Karaduman, Jandarma Asayiş Timi ve gönüllü vatandaşların Kepez bölgesinde 2 saatlik çalışmasının ardandan Kayraklı mevkiinde sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki Hatice Karaduman, bir anda ortadan kayboldu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Kütahya 'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde kayıp olarak aranan yaşlı kadın, 2 saat sonra bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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