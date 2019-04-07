Son Dakika Haberleri: Kayıp Yaşlı Kadın Baygın Halde Bulundu

Kayıp Yaşlı Kadın Baygın Halde Bulundu

42 dakika önce

Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri tarafından 16 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.

Kayıp Yaşlı Kadın Baygın Halde Bulundu, System.String[]
Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri tarafından 16 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.

Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşam saatlerinde evden çıkan Narin Erkol'dan haber alamayan oğlu Cemal Erkol, jandarmaya haber verdi.

Yaşlı kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

Yaşlı kadın, köpek ve drone da kullanılarak yaklaşık 16 saat süren arama çalışması sonucunda Koçyiğitler köyü Kuruca mezrası Seyranbağı mevkisinde baygın halde bulundu.

Erkol, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:17 Kaynak: AA

Karakoçan, Elazığ, Jandarma, Güncel
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