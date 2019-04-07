Son Dakika Haberleri: Kayıp Yaşlı Kadın Baygın Halde Bulundu

Kayıp Yaşlı Kadın Baygın Halde Bulundu

54 dakika önce

- Yaşlı kadına su verilmesi Yaşlı kadının sedye ile ambulansa götürülmesi Kayıp yaşlı kadın baygın halde bulundu Elazığ'da, kaybolduğu bildirilen 88 yaşındaki Narin Erkol, jandarma ekiplerince köpek ve drone da kullanılarak yapılan 16 saatlik arama sonucu baygın halde bulundu Elazığ'da kaybolan...

- Yaşlı kadına su verilmesi
Yaşlı kadının sedye ile ambulansa götürülmesi Kayıp yaşlı kadın baygın halde bulundu
Elazığ'da, kaybolduğu bildirilen 88 yaşındaki Narin Erkol, jandarma ekiplerince köpek ve drone da kullanılarak yapılan 16 saatlik arama sonucu baygın halde bulundu
Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri tarafından 16 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.

Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşam saatlerinde evden çıkan Narin Erkol'dan haber alamayan oğlu Cemal Erkol, jandarmaya haber verdi.

Yaşlı kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

Yaşlı kadın, köpek ve drone da kullanılarak yaklaşık 16 saat süren arama çalışması sonucunda Koçyiğitler köyü Kuruca mezrası Seyranbağı mevkisinde baygın halde bulundu.

Erkol, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:35 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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