Son Dakika Haberleri: Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu

Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu

2 saat önce

Erzurum'un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun'u arama çalışmaları sonucunda, evinin yakınlarındaki bir kulübede sağ bulundu.

Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu, System.String[]

Erzurum'un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun'u arama çalışmaları sonucunda, evinin yakınlarındaki bir kulübede sağ bulundu.


Erzurum'un Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün 15: 00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun'un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü. Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarına kırsal alanda sürdürdü.


MOBESE görüntülerinde görünen yaşlı kadın evinin yakınlarındaki bir kulübede sağ bulundu. Yaşlı kadının geceyi kulübede geçirdiği öğrenildi. - ERZURUM

Erzurum, Polis, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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