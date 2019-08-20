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Kayıp yavru kediyi bulanı ödüllendirecekler

31 dakika önce

İzmir'den karavanlarıyla gezmeye geldikleri Beyşehir'de yavru kedilerini kaybeden çift, Beyşehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp yavru kediyi bulanı ödüllendirecekler, System.String[]
İzmir'den karavanlarıyla gezmeye geldikleri Beyşehir'de yavru kedilerini kaybeden çift, Beyşehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

62 yaşındaki emekli bankacı Tamer İçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de ikamet ettiklerini, eşi ve kedisi Efe ile karavanlarıyla seyahate çıktıklarını söyledi.
Beyşehir'e gezmek için geldiklerini ve göl kıyısındaki parkta gezinti yaptıkları sırada sahibi oldukları yavru kediyi kaybettiklerini aktaran İçel, kedilerinin çalındığını düşünerek polis merkezine başvurduklarını söyledi.
İçel, "Kedimizin boynunda tasması ve bir çift çıngırağı bulunuyor. Kaybolduğu parkın çevresindeki çeşitli noktalara Efe'nin fotoğraflarını asarak herkesten yardım istiyoruz. Bulanların Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla bizlerle irtibata geçmesini rica ediyoruz." dedi.
İçel ayrıca, kedilerini bulup getirenleri ödüllendireceklerini de sözlerine ekledi.
Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir, İzmir, İçel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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