Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış - Son Dakika

Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış

Eskişehir'de, dünden beri aranan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin kardeşi Yasemin Gurubi, parka gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı.

Eskişehir'de, dünden beri aranan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin kardeşi Yasemin Gurubi, parka gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Hareketlerinden normal olmadığı zaten belli, insanların fark etmemelerine şaşırıyorum" dedi.

Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı

Dün saat 17.00 sıralarında kaybolan Irak uyruklu Muhammed ve Esra Gurubi ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 yaşında otizmli Yusuf'un arama çalışmaları devam ediyor. En son akşam saat 22.00 sıralarında Uluönder Göletli Park'ta görülen minik Yusuf'u, polis ekipleri karadan, sudan ve havadan bulmaya çalışıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden gelen 'kurbağa adamlar' tarafından yapılan ortak çalışmalarda, Yusuf'un en son görüldüğü güzergahlar karadan, sudan ve havadan kontrol ediliyor.

'Kurbağa adamlar 8 kilometrelik alanı taradı'

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden gelen kurbağa adamlar, gün boyu sulama kanalında arama faaliyetlerine devam etti. Yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün iz takip köpeği de aramalara katılırken, aynı anda drone da kaldırılarak minik Yusuf havadan arandı.

"Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı"

Iraklı ailenin en büyük çocuğu olan 19 yaşındaki Yasemin Gurubi, kardeşinin nasıl kaybolduğunu anlatarak, "Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştık. Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, Anadolu Üniversitesi'nin yanında kameralara görülmüş. Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

"Hareketlerinden belli zaten normal olmadığı insanların fark etmediklerine şaşırıyorum"

Ayrıca kardeşinin bulunması için hemen her yere haber verdiklerini söyleyen abla, "Üzerinde mavi tişört, gri eşofman vardı. Ayakkabısız olarak görmüşler. Maskesi de vardı. Hareketlerinden belli zaten normal olmadığı, insanların fark etmemelerine şaşırıyorum. Görenlerin polisi aramalarını rica ediyorum. 24 saat geçti nerede olduğu bile belli değil. Otizmli olduğu için ne olacağını bilemiyoruz. Dün aradık bugün de aradık. Otobüs şoförleri haberi olsun diye belediyeye de gittim, ama bulamıyoruz" dedi.

(İHA)

Eskişehir, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış - Son Dakika

Son Dakika

23:46 İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:32 Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
16:18
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
09:08
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 00:54:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]