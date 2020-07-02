Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu - Son Dakika

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu İki gündür kayıp olan minik Yusuf için tüm şehir seferber olmuştu 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş: "Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik" Eskişehir'de,...

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

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İki gündür kayıp olan minik Yusuf için tüm şehir seferber olmuştu

10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş:

"Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'den acı haber geldi. Minik Yusuf, kaybolduğu değerlendirilen alanın 1,5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de, iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında, iddialara göre 10 yaşındaki Yusuf Gurubi annesinin elini bırakarak kaçtı. Markete gittiği düşünülen otizmli minik Yusuf'tan bir daha haber alınamamıştı. Kayıp ihbarının ardından son görüldüğü yerler görgü tanıkları ve güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, Yusuf'un görüldüğü bölgelerde geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

'Kurbağa adamlar Ankara'dan geldi'

Iraklı ailenin en küçük çocuğu olan Yusuf Gurubi'nin sulama kanalına düşme ihtimali değerlendirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'Kurbağa adamlar' kente gelerek arama faaliyetlerine başladı. Dün yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, akşam karanlığı nedeniyle ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı.

' AFAD, gönüllü itfaiye dalgıçları, AKUT ve DAK arama kurtarma çalışmalarına katıldı'

Ayrıca minik Yusuf'un gidebileceği alanlar aranmaya devam ederken, polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına Eskişehir AFAD, Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timi, Eskişehir AKUT ve DAK ekipleri de destek verdi. Sulama kanalının devamındaki bentte çalışmalara katılan ekipler, gece saatlerine kadar adeta canla başla çalıştı.

'Acı haber sabah saatlerinde geldi'

Bugün sabah 7.30 itibariyle tekrar arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekipler, kayıp ihbarından bu yana geçen 41 saat sonra, Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokaktaki sulama kanalında 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenini buldu. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla minik Yusuf'un cansız bedeni kanaldan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

"Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik"

Yapılan arama çalışmaları hakkında konuşan Eskişehir AKUT Operasyon Sorunlusu Ercüment Kocabaş, "Kanalı arama yönüne gittik. Suyun kesilmesini biraz bekledik. Debi düştükten sonra aramalara hız verdik. Aramalar sonucunda maalesef cansız bedenine ulaştık. Düştüğü düşünülen yerden burası yaklaşık 1,5 kilometre ve debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik. Maalesef buradan çıktı" ifadelerini kullandı.

Eskişehir, Kocabaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu - Son Dakika
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