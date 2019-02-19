Kayıp Zamandaki Kız
2 saat önce
Psikolojik gerilim romanlarıyla çoksatan listelerinin müdavimi olan KATHRYN CROFT'un en sevilen eserlerinden KAYIP ZAMANDAKİ KIZ, şimdi ALTIN KİTAPLAR logosuyla Türkçede.
Kathryn Croft, en sevilen romanlarından Kayıp Zamandaki Kız'da okuyucuyu, yalan ve gerçeğin iç içe geçtiği, tüyleri diken diken eden gerilim dolu bir maceraya davet ediyor.
Simone Porter'ın altı aylık kızı Helena kaçırılır. Simone ve eşi Matt paramparça olan hayatlarını yavaş yavaş baştan kurmaya çalışırlar ancak çocuklarını kaybetmenin acısı onları asla terk etmez. On sekiz yıl sonra Grace adında bir genç kız, Helena olduğunu iddia ederek hayatlarına girer. Yıllar içinde kimseye güvenemeyeceğini öğrenen Simone ona inanmaz. Grace ortadan kaybolduğundaysa gerçeği ve bebeğini bulmak için tehlikeli ve tekinsiz yollara başvurmak zorunda kalır. Bebeğini kaybeden Simone, bu yolda kendi hayatını koruyabilecek midir?
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:26 Kaynak: Bültenler
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