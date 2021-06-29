KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 23 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, 23 gündür kayıp olan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral (36) için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral, 7 Haziran'da Yaylaya gidiyorum diyerek çıktığı eve dönmedi. Meraklanan yakınları, Meral'i aramaya çıktı. Yayla ve ev çevresinde arama yapan yakınları, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Meral'i bulmak için köy merkezi ve kırsalında çalışma başlattı. Ekipler, bölgede dron destekli ve iz takip köpeği kullanarak başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.