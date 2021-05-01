Kayıp zihinsel engelli kadın kulübede bulundu - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli kadın kulübede bulundu
01.05.2021 15:14
GİRESUN'un Görele ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Zahide Atmacaoğlu (58), evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde bulundu.
GİRESUN'un Görele
ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Zahide Atmacaoğlu (58), evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde bulundu.
İlçeye bağlı Kaynar köyünde 29 Nisan günü evden çıkan Zahide Atmacaoğlu, akşam eve dönmeyince, yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT'tan oluşan 103 kişilik ekip, fındık bahçeleri ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Ekipler, 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonunda Zahide Atmacaoğlu'nu evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki akrabasına ait bir fındık bahçesi içerisindeki kulübede buldu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Zahide Atmacaoğlu, ailesine teslim edildi.
- Giresun
Son Dakika Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı