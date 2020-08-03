Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ataşehir Kayışdağı'nda 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Orman yangı havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.