Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAKayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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28.06.2020 23:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI (1) - Son Dakika