Kayışdağı'nda orman yangını (1) - Son Dakika

KAYIŞDAĞI Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.
KAYIŞDAĞI Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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28.06.2020 23:38:29. #1.13#
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