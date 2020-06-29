KAYIŞDAĞI'NDA YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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Kayışdağı'ndaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan 1 hektarlık alan havadan görüntülendi.

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