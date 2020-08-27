Kayışdağı ormanında çıkan yangına havadan müdahale edildi - Son Dakika

Kayışdağı ormanında çıkan yangına havadan müdahale edildi
Maltepe'de bulunan Kayışdağı ormanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Maltepe'de bulunan Kayışdağı ormanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık iki dönümlük alanın küle döndüğü yangına Ataşehir itfaiyesi başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi ve orman itfaiyesi müdahale etti. Karadan müdahalenin yanı sıra havadan da müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri ormanlık alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Maltepe Kayışdağı ormanında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını çevredeki vatandaşları korkuttu. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan müdahalenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık kırk dakikalık bir çalışmanın sonucunda alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı. - İSTANBUL
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