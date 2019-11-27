Son Dakika Haberleri: Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı
Son Dakika Güncel Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı - Son Dakika

Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı

6 saat önce

Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticiler uyarıldı.

Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı, System.String[]

Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticiler uyarıldı.


Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısı, İlimiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir. Kayısı üreticileri, ilimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır. Sonbaharda yaprak delen Çil, Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır" dedi. Sonbaharda yaprakların yüzde 75'i döküldüğünde ilaçlı mücadele yapıldığını hatırlatan Macit, "Sürgün ve Dal yanıklığı ile bulaşık bahçelerde mutlaka yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanılmalıdır. Sadece yaprak delen Çil hastalığı ile bulaşık bahçelerde ise Bakırlı Preparatlardan birisi veya bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.


Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticilerin İl veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurup, ilgililerden ayrıntılı bilgi alabileceklerini kaydetti. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]