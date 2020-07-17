Kayısı bahçeleri mevsimlik işçilerin de umudu - Son Dakika

Kayısı bahçeleri mevsimlik işçilerin de umudu

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'ya, geçimlerini sağlamak için gelen mevsimlik işçiler, sıcak havada zorlu koşullarda çalışıyorlar.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'ya, geçimlerini sağlamak için gelen mevsimlik işçiler, sıcak havada zorlu koşullarda çalışıyorlar.

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Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen kentte, 50 bin civarında aile, geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi, 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlandı.

Bu anlamda kent ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan kaysı bahçeleri, mevsimlik işçilerin de gelir kapısı olarak öne çıkıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ailesiyle kayısı hasadına gelen lise son sınıf öğrencisi Merve Doğan, AA muhabirine, harçlığını çıkarmak için yoğun şekilde hasada katıldığını söyledi.

Derslerinin de iyi olduğunu anlatan Doğan, "Burada da çalışmalarıma devam ediyorum. Lisede takdir alıyorum, ortalamam 86 civarında. Tıp fakültesini kazanarak, doktor olmak istiyorum." dedi.

Askerlik harçlığını topluyor

İşçilerden Muhammet Kahraman ise daha önce turizm sektöründe çalıştığını ancak koronavirüs süreci nedeniyle kayısı hasadına geldiğini dile getirdi.

Bahçe sahibinin evinde kaldıklarını anlatan Kahraman, "Bir ay sonra askere gideceğim, aileme yük olmamak ve harçlığımı çıkarmak için kayısıda çalışmaya geldim. Kayısıda bizi en çok yoran şey, genelde hava sıcaklığı. Çünkü güneşin altında 40 derece sıcakta çalışmak zor." diye konuştu.

En yorucu şey hava sıcaklığı

Halil Özcan ise tarım sektöründe çalışmanın zorluklarını anlattı.

Besni ilçesinden yaklaşık 6 aile olarak kayısı hasadında çalışmaya geldiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Zor şartlarda çalışıyoruz, koronavirüsten de etkilendik. Kazanç kapısı olarak kayısıda çalışmaya geldik. Bizim aile 6 kişi. Diğer aileler ise 4-5 kişiden oluşuyor. Sabahları erken kalkıyoruz, kayısıları topluyoruz, kahvaltı yaptıktan sonra kayısı hasadına gidiyoruz. Sabah 5.30'da kalktığımız oluyor. 40 derece güneşin altında çalışmak zor."

Malatya, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayısı bahçeleri mevsimlik işçilerin de umudu - Son Dakika
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