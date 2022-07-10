Kayısı bahçeleri renkli hasadı görüntülemek isteyenleri ağırlıyor

Yıllık yaklaşık 44 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Iğdır'daki bahçeler, hasat heyecanını karelerine yansıtmak isteyen fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Bereketli toprakları ve mikroklima iklimiyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte, yetiştiriciler coğrafi işaretli kayısıda hasat heyecanı yaşıyor.

"İnsan" ve "doğa" konularında çalışma yapmak isteyen fotoğrafçılar da mevsimlik tarım işçilerinin katıldığı renkli hasadı görüntülemek için bölgeye geliyor.

Fotoğraf sanatçıları, sofralık kayısı üretiminde Türkiye'nin en büyük alanlarından olan kayısı bahçelerindeki hasadı en iyi şekilde karelerine yansıtmaya çalışıyor.

Doğa fotoğrafçısı Sami Şahin, AA muhabirine, Ankara'dan Iğdır'a geldiğini ve kayısı bahçelerinde fotoğraf çalışması yaptığını söyledi.

"Bu kadar büyük kayısı ilk kez gördüm"

Genellikle insan ve doğa konulu çalışmalar yaptığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kayısı bahçelerindeki hasadı çekmek için uzun zamandır plan yapıyordum. Iğdır'da kentin en meşhur meyvelerinden olan kayısının fotoğraflarını çekmek istedim. Hasadın yapıldığı bahçeleri, hasat yapan işçilerin fotoğraflarını çekiyorum. Daha önce böyle bir ortamı Malatya'da görmüştüm fakat bu kadar büyük kayısı ilk kez gördüm ve çok şaşırdım. Bu benim için değişik bir deneyim oldu."

Doğa fotoğrafçısı Mukadder Yardımcıel ise kentin zengin bir coğrafyası ve florası olduğunu, genelde bölgede doğa üzerine fotoğraflar çektiğini belirtti.

Bölgeye ilkbaharda ve kayısı sezonunda geldiklerini dile getiren Yardımcıel, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde kayısı hasadı yapılıyor, bu nedenle olağanüstü fotoğraf kareleri mevcut. Biz de bunları çekerek ölümsüzleştiriyoruz. Iğdır kayısı bahçeleri doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinde biri, biz de bu nedenle buraya geldik ve çok güzel fotoğraflar çektik. Bütün fotoğraf sanatçılarının buraya gelip bu güzel kareleri çekmelerini tavsiye ederim."