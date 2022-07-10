Kayısı bahçeleri renkli hasadı görüntülemek isteyenleri ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayısı bahçeleri renkli hasadı görüntülemek isteyenleri ağırlıyor

10.07.2022 14:01

Yıllık yaklaşık 44 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Iğdır'daki bahçeler, hasat heyecanını karelerine yansıtmak isteyen fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Yıllık yaklaşık 44 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Iğdır'daki bahçeler, hasat heyecanını karelerine yansıtmak isteyen fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Bereketli toprakları ve mikroklima iklimiyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte, yetiştiriciler coğrafi işaretli kayısıda hasat heyecanı yaşıyor.

"İnsan" ve "doğa" konularında çalışma yapmak isteyen fotoğrafçılar da mevsimlik tarım işçilerinin katıldığı renkli hasadı görüntülemek için bölgeye geliyor.

Fotoğraf sanatçıları, sofralık kayısı üretiminde Türkiye'nin en büyük alanlarından olan kayısı bahçelerindeki hasadı en iyi şekilde karelerine yansıtmaya çalışıyor.

Doğa fotoğrafçısı Sami Şahin, AA muhabirine, Ankara'dan Iğdır'a geldiğini ve kayısı bahçelerinde fotoğraf çalışması yaptığını söyledi.

"Bu kadar büyük kayısı ilk kez gördüm"

Genellikle insan ve doğa konulu çalışmalar yaptığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kayısı bahçelerindeki hasadı çekmek için uzun zamandır plan yapıyordum. Iğdır'da kentin en meşhur meyvelerinden olan kayısının fotoğraflarını çekmek istedim. Hasadın yapıldığı bahçeleri, hasat yapan işçilerin fotoğraflarını çekiyorum. Daha önce böyle bir ortamı Malatya'da görmüştüm fakat bu kadar büyük kayısı ilk kez gördüm ve çok şaşırdım. Bu benim için değişik bir deneyim oldu."

Doğa fotoğrafçısı Mukadder Yardımcıel ise kentin zengin bir coğrafyası ve florası olduğunu, genelde bölgede doğa üzerine fotoğraflar çektiğini belirtti.

Bölgeye ilkbaharda ve kayısı sezonunda geldiklerini dile getiren Yardımcıel, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde kayısı hasadı yapılıyor, bu nedenle olağanüstü fotoğraf kareleri mevcut. Biz de bunları çekerek ölümsüzleştiriyoruz. Iğdır kayısı bahçeleri doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinde biri, biz de bu nedenle buraya geldik ve çok güzel fotoğraflar çektik. Bütün fotoğraf sanatçılarının buraya gelip bu güzel kareleri çekmelerini tavsiye ederim."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı bahçeleri renkli hasadı görüntülemek isteyenleri ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayısı bahçeleri renkli hasadı görüntülemek isteyenleri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement