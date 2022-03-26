Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar

26.03.2022 19:08
Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çiçek açmaya yüz tutan kayısı bahçelerinde çalışma yapan kayısı üreticileri, aniden bastıran kar yağışı ile şaşkına döndü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çiçek açmaya yüz tutan kayısı bahçelerinde çalışma yapan kayısı üreticileri, aniden bastıran kar yağışı ile şaşkına döndü.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı, 'Kayısı Başkenti' olarak da bilinen Malatya'da Nisan ayına sayılı günler aniden bastıran kar yağışı kayısı bahçelerinde çalışma yapan üreticileri tedirgin etti. Akçadağ ilçesine bağlı Levent, Küçükkürne, Bağköyü ve Fatih mahallelerinde etkili olan kar yağışının çiçek açmaya yüz tutmuş kayısı ağaçlarına zarar vereceğini belirten kayısı üreticileri endişelerini dile getirirken, bölgede ise kar yağışının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar
Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar
Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar

YORUMLAR
500

Malatya, Nisan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 19:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement