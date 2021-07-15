Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Feci olay, Kale ilçesine bağlı Kumluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı hasadında çalışmak üzere ailesiyle birlikte il dışından Malatya'ya gelen Z.K'nın (16) kayısı bahçesinde beraber kaldığı akrabası olduğu ileri sürülen yakınları tüfekle şakalaşırken silah ateş aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Z.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde Z.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

15 YAŞLARINDA BİR GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak 15 yaşlarında bir gencin gözaltına alındığı belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından, Z.K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.