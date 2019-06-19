Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
45 dakika önce
Malatya'da jandarma ekipleri bir kayısı bahçesine ekilmiş vaziyette 281 kök haşhaş bitkisi ele geçirdi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri bir kayısı bahçesine ekilmiş vaziyette 281 kök haşhaş bitkisi ele geçirdi.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde Darende
ilçesine bağlı bir mahallede kayısı bahçesi içerisine yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisinin alındı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 281 kök haşhaş bitkisi, ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirin o anları canlı yayına yansıdı
İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi