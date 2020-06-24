Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi

Malatya'da kayısı bahçesinde kaçak olarak ekilmiş kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da kayısı bahçesinde kaçak olarak ekilmiş kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Malatya'nın Kale ilçesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kale ilçesinde 1 şahsa ait 2 ev ve 1 kayısı bahçesinde, eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 327 kök kenevir bitkisi, 3 gram Kubar esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.


Konu ile ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya, Kenevir, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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