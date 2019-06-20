Kayısı bahçesinde yıldırım düşmesiyle öldü
1 saat önce
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kayısı bahçesinde çalışırken, üzerine yıldırım isabet eden çifti Kemal Canbay (56) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Akçadağ
ilçesinde, kayısı bahçesinde çalışırken, üzerine yıldırım isabet eden çifti Kemal Canbay (56) yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Canbay, kayısı ağaçlarını suladığı sırada sağanak başladı. Yağmurun dinmesini bekleyen Canbay, üzerine yıldırım isabet etmesiyle yere yığıldı. Köylüler, yerde hareketsiz yatan Canbay'ı görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Canbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kemal Canbay'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
- Malatya
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı
Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı