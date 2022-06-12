Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

12.06.2022 16:52
Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Malatya'da bir kayısı bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Malatya'da bir kayısı bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Battalgazi ilçesinde bir vatandaşa ait kayısı bahçesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgede çalışma yapan Battalgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından fark edilen yangın ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangından sonradan haberdar olan bahçe sahibi ise Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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