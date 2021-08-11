Kayısı bahçesine yıldırım düştü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Darende İlçesi Balaban Mahallesi Gökderen Mezrası'nda Mustafa Koçkan'a ait kayısı bahçesine yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle zarar gören ağaçlardan bazıları ortadan ikiye ayrıkırken, bazılarının ise dalları kırıldı.

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