Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı - Son Dakika

Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı

11.03.2021 14:01
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı, System.String[]

Dünya kayısı kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya'da, havaların da ısınmasıyla kayısı ağaçları çiçeklerini açtı.

Dünya kayısı kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya'da, havaların da ısınmasıyla kayısı ağaçları çiçeklerini açtı. Geçen yıla göre bir hafta erken açan çiçekler nedeniyle, uzmanlar çiftçilere ilaçlama konusunda da uyarıda bulundu.

Malatya'da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarında çiçeklenmeler başladı. Geçen yıla göre düşük rakımlı bölgelerde 6 gün erken açan çiçeklenmenin yüksek rakımlı bölgelerde ise açması 28 günü buluyor. Malatya Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek, bu dönemlerde kayısıda yoğun çiçeklenme döneminin başlayacağını belirterek, ilk çiçeklenmenin ise kentin 650 rakımlı bölgelerinde görülmeye başladığını söyledi.

Bu yıl 1 Mart'ta çiçeklenmenin başladığına dikkat çeken Çiçek, Malatya'nın coğrafi yapısı nedeniyle kentteki yüksek rakımlı alanlarda da çiçeklenmelerin yaklaşık 25 gün sonra başlayacağını belirtti. Erken çiçeklenme döneminin risklerinden birinin de zirai don ve yağışlar olduğunu da ifade eden Çiçek, "İçinde bulunduğunu coğrafyada bu dönem geçmiş dönemlerde de olduğu gibi yoğun bir yağış aldığımız süre. Meteoroloji kayıtlarına göre de önümüzdeki günlerde yoğun bir yağış görünüyor" dedi.

Geçen yıl kentte kayısı da ciddi hasara neden olan manolya hastalığına karşı bu yıl çiftçilerin de öncelikli olarak tedbir alması gerektiğini ifade eden Başkan Çiçek, doğru zamanda doğru ilaçlamanın önemine değindi. Zirai mücadele de uygulamalara değinen Çiçek, "İlimiz için çok önemli olan kayısı üretiminde çalışma periyodu bu tarihten Ağustos ayına kadar yoğun olarak devam ediyor. Burada çiftçilerimizin de ilaçlamalara önem vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Şuan için zirai don olarak çok ciddi bir riskin de bulunmadığının altını çizen Çiçek, "Ama yaklaşık 850 bin dekar, 650 rakımdan bin 750 rakıma seyreden bir coğrafyada kayısı yetiştiriliyor. Lokal alanlarda benzer riskler yaşanabilir ama ciddi bir anlamda hasar olacağı gözükmüyor. Ama ileriki meteorolojik değerlendirmeleri de yakından takip etmek gerekiyor" dedi.

Çiçeklenme ve tomurcuk dönemi ile kayısı ağaçlarında ilaçlamaların da ihmal edilmemesini isteyen Fevci Çiçek, çiftçilerin bu konuya dikkat etmesini istedi. - MALATYA

Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı
Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı

Ziraat Mühendisi, Ziraat Odası, Fevzi Çiçek, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayısı başkenti Malatya'da kayısı ağaçları çiçekleri açtı - Son Dakika


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