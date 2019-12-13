Kayısı bazlamaya girdi, ortaya farklı bir lezzet çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayısı bazlamaya girdi, ortaya farklı bir lezzet çıktı - Son Dakika

Kayısı bazlamaya girdi, ortaya farklı bir lezzet çıktı

6 saat önce

Baklavası, künefesi, tatlısı derken kayısı bu kez de bazlama ile ağızları tatlandırıyor.

Kayısı bazlamaya girdi, ortaya farklı bir lezzet çıktı, System.String[]

Baklavası, künefesi, tatlısı derken kayısı bu kez de bazlama ile ağızları tatlandırıyor.


Malatya'da kadın girişimci Fahriye Çobanoğlu, ürettiği bazlamalara kayısı ve çekirdeğini koyunca ortaya farklı bir tat çıktı. 3 yıl önce KOSGEB'in desteği ile ev yemekleri yaparak ticarete atılan Malatyalı kadın girişimci, zamanla işletmesini büyüttü ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasında ev usulü bazlama üretiyor. Kayısısı ile ünlü Malatya'da çevresindeki arkadaşlarının da tavsiyesi ile bazlamalara kayısı ve çekirdeğini koyan Çobanoğlu, farklı biz lezzet sunmaya başladı.


Malatya'da ilk kez kayısılı bazlama yapıldığını söyleyen kadın girişimci Fahriye Çobanoğlu, ilginin beklediklerinden de çok olduğunu ifade ederek talebin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye genelinden siparişler aldıklarını belirten Çobanoğlu, "Malatya halkı kayısılı bazlamamızın tadını beğendi, inşallah talep daha da artar" dedi.


Bazlamanın emek gerektiren bir ekmek olduğunu ve kayısılı seçeneğinin de bu zahmeti katladığını ifade eden Çobanoğlu, "Türkiye çapında anlaşmalı kargomuz olduğu için yurdumuzun dört bir yanında bu lezzeti tatmak için talep alıyoruz. Bazlamalarımızın tanesini 2,5 TL'den satıyoruz" diye konuştu.


Birçok ülkeye yaptığı ihracat ile dünya kuru kayısı ihracat lideri Malatya'da özellikle iç piyasada da birçok ürünü kayısılar süslüyor. Tatlı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Malatya kayısısı, kendine has aroması ve tadıyla da damakları tatlandırıyor. - MALATYA

İhracat, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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