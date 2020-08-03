Malatya'da kayısı üreticileri için alınan Kayısı boylama makinesi beğenildi. Kayısı ihracatı da bir önceki sezona göre yüzde 1 gelişim gösterdi.

Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri ortaklığı ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası tarafından desteklenen, Kayısı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen "Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi" kapsamında 8 adet kayısı boylama makinesi, 8 adet kurutma tüneli ve 2 bin 500 adet kurutma kereveti satın alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 adet üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetler ücretsiz olarak geçtiğimiz günlerde Malatya'da dağıtıldı. Kurumlar, söz konusu proje için 240 bin TL harcama yaptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde projenin tanıtımı amacıyla tören düzenlenmiş, protokol üyelerinin katılımı ile boylama makinası, kurutma tüneli ve kerevet kullanmanın faydaları hakkında bilgi verilmişti.

Kurutma tüneli ve kerevetle kurutma ile ürünün kalitesini ve değerini arttıracağını söyleyen kayısı üreticileri, kurutma tünellerinin kullanılmasıyla kayısı meyvelerinin kurutmasını 1 veya 1,5 gün daha kısaldığına dikkat çektiler. Kayısı tünellerde kurutulduğunda etraftan gelebilecek toz, sap gibi bitkisel yabancı maddelerin de engellendiğini, kurutma döneminde bölgede yaşanacak muhtemel yağışlardan dolayı ürünün zarar görmesinin de önüne geçildiğini bildiren üreticiler, kurutma kerevetleri kullanılarak yapılan kayısı kurutmada ürün kalitesinin arttığını da vurguladılar.

Kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 gelişim gösterdi

Diğer yandan, Kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 gelişim gösterdi. Malatya kayısısı ihracat dönemi Ağustos ayı ile başlarken, 25 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kuru kayısıda geçen bir yılda 95,6 bin ton karşılığı 250 bin 238 bin dolarlık döviz geliri elde edildi. Kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 gelişim gösterdi. Böylece, kuru kayısı ihracatı 250 milyon doları aştı. - MALATYA