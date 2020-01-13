Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip - Son Dakika Ekonomi

Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip

6 saat önce

Dünya kayısı başkenti Malatya'da, kayısı kadar kayısı çekirdeği de ilgi görüyor.

Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip, System.String[]

Dünya kayısı başkenti Malatya'da, kayısı kadar kayısı çekirdeği de ilgi görüyor. ABD'nin bademine rakip olan kayısı çekirdeğinde son 1 yılda yabancı ülkelere yapılan ihracat ile 17 milyon 973 bin dolarlık gelir sağlandı.


Dünya kuru kayısı üretiminde ciddi bir orana sahip olan Malatya'da 112 ülkeye yapılan kayısı ihracatı kent girdisine de önemli bir katkı sunuyor. Kentin büyük bölümünün geçim kaynağı olan kayısı, çekirdeği ile de üreticilerin ekonomisine destek oluyor. Toplam 51 ülkeye yapılan kayısı çekirdeği satışı ile 2019 yılında Malatya ekonomisine 17 milyon 973 bin 125 dolar girdi sağlandı.


Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, geride kalan 2019 yılında 8 bin 120 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptıklarını belirterek, özellikle son dönemlerde kayısı çekirdeğine ilginin arttığını söyledi. Bir taraftan kuru kayısı ihracat serüveninin hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Özcan, 2019 yılında toplam 8 bin 120 ton kayısı çekirdeği ihraç edildiğini ifade etti.


Bu rakamın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özcan, Malatya kayısısının çekirdeğinin dünyada da ciddi bir piyasa bulduğunu belirtti. Özcan, ABD'nin bademine de rakip olan kayısı çekirdeğinin ciddi manada iddialı bir ürüne dönüştüğünü dile getirdi. Özcan, yapılan tanıtım çalışmalarıyla 2020 yılında kayısı çekirdeğinde ihracat hedeflerinin 10 bin ton olduğunu söyledi. - MALATYA

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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