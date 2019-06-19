Son Dakika Haberleri: Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı
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Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı

59 dakika önce

Malatya'da kayısı çekirdeğinden yapılan ve "şekirdek" adı verilen drajeler yoğun talep görüyor.

Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı, System.String[]
Malatya'da kayısı çekirdeğinden yapılan ve "şekirdek" adı verilen drajeler yoğun talep görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:18 
Malatya, Ekonomi
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