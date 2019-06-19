Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı
59 dakika önce
Malatya'da kayısı çekirdeğinden yapılan ve "şekirdek" adı verilen drajeler yoğun talep görüyor.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:18
'da kayısı çekirdeğinden yapılan ve "şekirdek" adı verilen drajeler yoğun talep görüyor.
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